Nessuna giorno libero per Kouamè: ecco quando è atteso a Firenze

Nonostante sia finito quest’oggi il “sogno olimpico” della sua Costa d’Avorio, l’esterno della Fiorentina Christian Kouamè avrà poco tempo prima di tornare sul campo. Secondo quando comunicato dalla società viola questo pomeriggio, il classe 1997 nonostante l’impegno extra con la propria nazionale in Giappone non godrà di ulteriori giorni di vacanza: il giocatore si aggregherà regolarmente con il resto della squadra. Il ritrovo della Fiorentina a Firenze, dopo i giorni liberi concessi da mister Vincenzo Italiano, è fissato per martedì prossimo. Resta da capire se l’ivoriano riuscirà ad essere in città per la ripresa degli allenamenti, ma la Fiorentina conferma che eventuali slittamenti avrebbero motivazioni di natura strettamente logistica.