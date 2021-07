Nessuna sorpresa per Spinazzola: confermata la rottura del tendine d’Achille

Arrivano le notizie ufficiali a riguardo dell’infortunio subito da Leonardo Spinazzola: il laterale sinistro della Nazionale di Roberto Mancini al termine della sfida contro il Belgio è uscito in barella in lacrime. Dopo i festeggiamenti per il raggiungimento delle semifinali gli azzurri sono tornati subito a Coverciano, e il terzino della Roma ha svolto tutti gli esami del caso smentendo ogni dubbio sull’entità della rottura del tendine D’Achille. Ecco la nota riportata pochi minuti fa da Ansa.it:

(ANSA) – ROMA, 03 LUG – Dopo i primi accertamenti di ieri, Leonardo Spinazzola ha sostenuto al Sant’Andrea di Roma la risonanza magnetica che ha confermato la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro. Il calciatore farà immediatamente rientro al club di appartenenza. Il giocatore giallorosso è stata accompagnato dal prof. Ferretti della Nazionale. (ANSA).