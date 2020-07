Nessuno all’interno della Fiorentina parla più del rinnovo di Chiesa. Ma gli ultimi “avvenimenti” mal si sposano con la richiesta di Commisso…

Ormai nessuno in casa Fiorentina parla più del rinnovo del contratto di Chiesa. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Joe Barone e Daniele Pradè hanno provato a sondare il terreno ma, alla fine, sta emergendo chiara la volontà di Federico di vivere una nuova sfida professionale. Il problema è che gli effetti negativi dal punto di vista economico del Covid 19 sommati a un finale di stagione mediocre dell’attaccante mal si sposano con la richiesta di 70 milioni in contanti dietro la quale continua a essere arroccato il club viola. L’idea per uscire da questa situazione di stallo potrebbe essere quella di non abbassare la valutazione del giocatore accettando però delle contropartite tecniche.

0 0 vote Article Rating