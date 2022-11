Nessuno come lui! Milenkovic e un primato da urlo

Nessuno come lui. Il difensore centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic, non è solo una risorsa dietro per i viola, ma lo è anche in fase realizzativa.

Il Corriere dello Sport-Stadio stamani porta alla luce un dato singolare e significativo allo stesso tempo: da quando il serbo milita in Serie A, ovvero dalla stagione 2017-2018, nessun centrale difensivo ha realizzato più reti di lui. Questo se si escludono i rigori.

Il totale parla chiaro ed è eloquente: 14 gol, realizzati per lo più sugli sviluppi di un calcio piazzato. E’ logico che davanti a questi dati, i due gol di fila segnati a La Spezia e a Genova, non sorprendono più di tanto.