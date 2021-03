Nestorovski: “Anche se eravamo in emergenza siamo riusciti a battere la Fiorentina. Sapevamo dove potevamo fargli del male”

Il giustiziere della Fiorentina nella trasferta contro l’Udinese si chiama Ilija Nestorovski. E’ stato il macedone a realizzare all’86’ il gol che ha dato la vittoria ai friulani.

Un successo che è arrivato nonostante la formazione bianconera fosse in piena emergenza: “Anche con tanti giocatori indisponibili siamo riusciti a battere la Fiorentina – ha detto all’interno di Udinese Tonight – abbiamo giocato bene. Sapevamo dove potevamo fargli del male. Li abbiamo chiusi bene e abbiamo aspettato la fine per poter andare in gol”.