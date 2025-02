Caressa e Zazzaroni pronosticano la partita di lunedì: pareri discordanti fra i due, ma nessuno scommette sulla Fiorentina

Durante il programma radiofonico Deejay Football Club i due giornalisti sportivi Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono espressi riguardo alla partita di lunedì fra Fiorentina e Inter, pronosticando un risultato come loro abitudine.

Caressa dà fiducia ai viola, pronosticando un pareggio al Meazza: “I nerazzurri non stanno bene, penso che questa Fiorentina possa davvero rimetterli in difficoltà: per me, finisce in pareggio”. Non è dello stesso avviso Zazzaroni, che invece commenta: “L'Inter non si può permettere un'altra debacle, quello di giovedì è stato un episodio. Vedo una vittoria nerazzurra lunedì”