A ripensare oggi alle parole di Giuffredi viene quasi da ridere. La prestazione eccellente di Parisi, jolly fondamentale nel mazzo di Palladino

A ripensare alle dichiarazioni di Mario Giuffredi dello scorso dicembre, oggi viene quasi da ridere. Il procuratore sbottò contro Palladino e promise che non solo Biraghi, come effettivamente e inevitabilmente è successo, avrebbe lasciato la Fiorentina a gennaio, ma anche Parisi.

Una prestazione eccellente

E invece eccolo lì Fabiano, con la maglia viola addosso pronto a giocare da titolare la partita più delicata. Sicuro in fase difensiva, coraggioso in ripartenza con più di una discesa nella metà campo dell'Inter. Una prestazione eccellente che si aggiunge a quella di Torino, contro la Juventus, quando Palladino lo schierò dal primo minuto a sinistra.

Valore aggiunto, jolly fondamentale

Il legittimo proprietario di quella zona di campo resta Gosens, ma Parisi sarà una risorsa a cui Palladino accingerà più di una volta. Quando il tedesco avrà bisogno di riposo, per una sostituzione a partita in corso, oppure quando - come ieri - ci sarà bisogno di rivedere tatticamente lo schieramento. Un jolly fondamentale che, finalmente, sembra aver trovato certezze e serenità. Un valore aggiunto per il rush finale della stagione della Fiorentina.