Spazza, contrasta, chiude, svetta: Ranieri è da 10 in pagella. Una stalingrado viola inespugnabile

Goduria incommensurabile. Come dodici anni fa, nel febbraio del 2013: ricordate la vittoria de “il pallone è quello giallo”? Allora la Fiorentina prevalse col gioco corale contro un’Inter inebetita. Oggi ha stravinto grazie ad una difesa granitica, a cui tutti gli undici in campo hanno partecipato, nonostante l’assalto di forze (sulla carta) superiori: una stalingrado viola inespugnabile. Gli attacchi dell’Inter sono stati frantumati prima che si potessero concretizzare nell’area di rigore. Il contropiede degli uomini di Palladino è risultato letale come il morso di un cobra che prima tramortisce e poi abbatte l’ippopotamo nerazzurro.

Spiccano i ‘dieci’

Ranieri 10 – Spazza, contrasta, chiude, svetta: se si apre un pertugio nella difesa viola lui lo “stucca” con prontezza. Di piatto al volo infilza Sommer dando il via alla inimmaginabile goleada viola.

Dodo 8,5 – Lanciato a rete, evidenzia la sua inattitudine al ruolo di attaccante. Ma le sue accelerazioni creano apprensione all’Inter. E ancora una volta pennella l’assist per Kean. I suoi ripiegamenti consolidano il fortino viola.

Allenatore: Palladino 10 – Fa di necessità virtù. I sopravvissuti (tra infermeria e mercato) allestiscono una resistenza che toglie spazio, ossigeno e lucidità agli assalti dell’Inter. La squadra mantiene intensità e concentrazione fino all’ultimo secondo, nonostante le limitatissime energie disponibili in panchina.

