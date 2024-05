Un girone di ritorno da incubo per la Juventus: Frosinone e Fiorentina le uniche due squadre battute dai bianconeri

La rete di un giocatore viola ferma ancora la squadra di Allegri

Ieri sera un giocatore della Fiorentina ha realizzato un sogno. Stiamo parlando di Niccolò Pierozzi, che ha firmato il suo primo gol in Serie A all'Allianz Stadium contro la Juventus. Una rete utile alla Salernitana per fermare i bianconeri sull'1-1, ennesimo risultato deludente per la squadra di Allegri nel girone di ritorno.

Tre punti ottenuti solo con Fiorentina e Frosinone

Le ultime quindici partite, a dirla tutta, sono state un vero e proprio incubo per la Juventus, che ha collezionato quattro sconfitte, nove pareggi e appena due vittorie. Una è arrivata contro il Frosinone, l'altra proprio contro la Fiorentina a Torino con il gol decisivo di Gatti. Un peccato non essere riusciti a battere questa versione dei bianconeri, indubbiamente tra le peggiori degli ultimi anni, ma se c'è una squadra che la Fiorentina ha sofferto nel ciclo di Italiano è proprio la Juventus.