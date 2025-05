Sembrava veramente caldo l'asse Firenze-Istanbul, dopo l'approdo di Amrabat in terra turca, al punto che per mesi si è parlato di un forte interessamento della Fiorentina per un'ala polacca del Fenerbahce. Poi questioni di modulo senza ali hanno cambiato drasticamente la rosa a disposizione di Palladino, e non se n'è fatto nulla.

Tuttavia, una pista si riapre e, anche in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, potrebbe tornare di moda proprio il nome di Sebastian Szymanski. Secondo quanto riporta il giornalista sportivo Yagiz Sabuncuoglu, vicino al mondo del calcio turco, Mourinho avrebbe dato disposizioni di vendere l'esterno, e i turchi si "accontenterebbero" di una cifra scontata, attorno ai 10 milioni di euro. Occasione di mercato per la Fiorentina?