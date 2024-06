Mentre Palladino si appresta a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, Italiano nutre ancora dei dubbi sul Bologna

Il Bologna punta Vincenzo Italiano, ormai ex allenatore viola. Il tecnico ex Spezia è infatti il prescelto dei rossoblù come raccontato da diverse settimane, scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Bologna-Italiano, la situazione

L'incontro sarà importante per definire bene le strategie, i dettagli e l'intesa economica tra l'allenatore, il suo entourage e il Bologna. L'ex - fra pochissime ore - allenatore della Fiorentina non ha ancora detto sì , ma vuole pensarci bene e prendere la giusta decisione sul futuro

Oggi si decide il futuro della Fiorentina

Italiano - dopo la partita contro l'Atalanta - ha di fatto salutato Firenze per i tre anni vissuti in panchina. In pole per i viola c'è Raffaele Palladino che nella giornata di ieri lunedì 3 giugno è arrivato in città per trovare l'intesa definitiva. Ricordiamo invece che oggi parleranno in conferenza stampa Daniele Pradè e Alessandro Ferrari.