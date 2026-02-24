Sorrentino: "De Gea deve fare molto di più, la sua stagione non è positiva. Paratici fa la differenza anche solo col nome"

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex portiere di lungo corso in Serie A Stefano Sorrentino ha avuto modo di parlare di Fiorentina sotto vari punti luce, soffermandosi anche sulla stagione del collega di reparto, David De Gea.

‘Paratici ha portato equilibrio’

“Sapevo che se Vanoli avesse potuto lavorare in pace avrebbe portato qualcosa di buono. È un ottimo allenatore e sta lavorando su una base importante. Paratici ha sistemato un po’ le cose, anche solo grazie al suo nome, avere un dirigente così fa la differenza a 360 gradi, non solo per la squadra, ha portato equilibrio. I calciatori sono stati toccati nell’orgoglio e hanno rialzato la testa”.

‘De Gea può e deve fare di più’

“Kean è tornato, menomale per la Fiorentina e l’Italia, i buoni risultati viola recenti sono dovuti soprattutto a lui. Fagioli ha ancora un mese per dimostrare che può rientrare tra i convocabili in Nazionale. La stagione di De Gea non è positiva, non mi ha entusiasmato, così come nella seconda parte dell’annata scorsa, è partito benissimo e poi è calato, veniva da un anno fermo. Può e deve fare molto di più, ma è un valore aggiunto per lo spogliatoio, è capitano e dà l’esempio”.