Dopo essere rimasto fermo un anno, l'ex giocatore ed ex allenatore della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, ha trovato una sistemazione a Catanzaro dove si cimenterà con il campionato di Serie B.

Rapporto di stima

Fino a qualche tempo fa però le sue prospettive erano diverse. Il rapporto di stima con Joe Barone gli aveva in pratica spalancato le porte della prima squadra viola.

“Come perdere un parente”

"È stato un duro colpo perderlo - ha detto su Barone, Aquilani, intervistato da La Gazzetta dello Sport - Joe per me era più di un direttore: era un vero punto di riferimento. Aveva disegnato un progetto su di me, quindi è stata una mazzata, come aver perso un parente".