La Nazione: Rivoluzione trequarti e adesso Palladino dovrà riflettere

Sono diverse le pagine sulla partita di ieri della Fiorentina, presenti nell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

In primo piano: “Viola a due volti, domenica plumbea Il lutto, il calo fisico e la sconfitta Ma il gruppo non è ridimensionato”. Sottotitolo: “Buon primo tempo, male nella ripresa. Calcio di rigore non assegnato su incursione di Gudmundsson”. In breve anche: “Addio mamma Rosa Il dolore di Palladino”.

Pagina 4

Qui leggiamo: “La polemica post gara ”Io deluso da Italiano" “No, ha esagerato lui”. Sottotitolo: “Esultanza eccessiva, botta e risposta fra Pradè e l'allenatore Il ds: ”Atteggiamento sbagliato, ho capito tante cose dell'uomo". Di spalla le parole di Citterio: “Primo tempo bene Poi nella ripresa ci siamo allungati”.

Pagina 5

Si parla di “Rivoluzione trequarti Speranza Gudmundsson Ma Beltran è in difficoltà”. E inoltre: “Bene l'intesa con Kean e la prestazione dell'islandese al ritorno dal primo minuto. L'argentino spostato a sinistra non convince. E adesso Palladino dovrà riflettere”.