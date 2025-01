Altri due acquisti e qualche inevitabile addio: La Fiorentina ricambia volto. Palladino e uno sfogo da interpretare

Palladino ha reagito a suo modo. Non devono essere state settimane facili per l'allenatore della Fiorentina, ma lo sfogo (post Lazio) dove ha sparato nel mucchio della stampa locale e non, non è nuovo come modalità. Eppure le interviste il più delle volte sono realizzate dai siti ufficiali, ormai le vecchie conferenze stampa non esistono più, la polemica è diventata roba da social, da tastiera. Anche se i tifosi fischiano, se la curva contesta, se i risultati non arrivano, se i dirigenti ti lanciano frecciatine polemiche, la stampa rimane sempre il bersaglio più semplice da colpire per coprire tutti i problemi.

Ma qualche opinion leader…

Sparare nel mucchio è sempre sbagliato, però è anche giusto dire che su qualche aspetto, su qualche articolo, su qualche opinion leader, l’allenatore viola non ha tutti torti. Parere personale per carità. Comunque la cosa che più ci interessa è che la Fiorentina sia tornata a vincere e nei primi quarantacinque minuti anche a convincere.

Continuità

Oggi occorrerà dare continuità per riprendersi i punti persi. “Più ci criticate e più faremo bene”, ecco magari questa è la frase che forse Palladino si poteva risparmiare, che denota rabbia e poca tranquillità emotiva, poco equilibrio. Anche perché altrimenti non sarebbero arrivate tutte quelle sconfitte che hanno preceduto il successo di Roma, visto che le critiche anche aspre non sono mai mancate.

Mercato

Adesso, in queste ultime ore di mercato, altri due acquisti e qualche addio inevitabile (e forse uno anche doloroso) che cambieranno il volto della squadra. Per riprendere il cammino, capendo gli errori sia tattici che di comunicazione che in questi ultimi due mesi ci sono stati. Da parte di tutti, nessuno escluso. Ripartiamo da qui, dall’impresa dell’Olimpico che sa tanto di nuova pagina.