Corriere dello Sport-Stadio: I tre esami di Comuzzo

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

Pagina 22

Apertura per: “La Viola tifa Moise rivuole super Kean”. Sottotitolo: “Oggi Palladino parlerà con la punta, ci sarà da valutare insieme la condizione generale in vista della sfida di giovedì contro il Betis”. In taglio basso: “Mandragora: Noi su due obiettivi In Europa vogliamo un altro epilogo”. Altre parole del centrocampista: “Grazie per il premio intitolato a Joe Barone. Puntiamo ancora la finale in Conference, ma con esito diverso”.

Pagina 23