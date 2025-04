Un cambio in difesa e uno a centrocampo e poi un dubbio grande in attacco. Si delinea la Fiorentina anti-Betis

Poche tattiche. In vista della partita contro il Betis Siviglia, Palladino manderà in campo la Fiorentina migliore che ha a disposizione in questo momento, per cercare di mettere un mattoncino per la qualificazione alla finale di Conference League.

Si cambia dietro e a centrocampo

Il sistema di gioco sarà lo stesso degli ultimi mesi: il 3-5-2. In difesa si scalda Comuzzo che prenderà il posto di Marì al centro, visto che il giocatore non è utilizzabile in competizioni Uefa. Sulla fascia destra, potrebbe essere confermato Folorunsho (l'alternativa è Parisi). Fagioli dovrebbe rientrare al posto di Adli a centrocampo.

E in attacco…

Davanti ci sono dubbi. Ci dovrebbe essere Gudmundsson con uno tra Kean, Beltran e Zaniolo davanti a lui come centravanti. E' chiaro il fatto che se l'ex Juve darà garanzie di essere relativamente tranquillo a livello mentale, sarà lui a guidare l'attacco gigliato.