L'incontro Palladino-Kean: Una condizione generale da valutare faccia a faccia

Dopo la settimana trascorsa a Parigi per motivi familiari, il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, ha fatto ritorno ieri a Firenze.

Confronto

E oggi, scrive in proposito il Corriere dello Sport-Stadio, ci sarà un confronto tra il giocatore e il tecnico viola, Raffaele Palladino.

La componente psicologica

I due prima di tutto si aggiorneranno su quanto è accaduto negli ultimi sette giorni, anche se l'allenatore viola è rimasto in contatto continuo con l'ex juventino. Il colloquio servirà soprattutto per capire quante possibilità ci siano di schierarlo dall'inizio. Non c'è solo una componente atletica dietro questo faccia a faccia, ma pure psicologica.