Protagonista sempre e comunque nell'undici di Palladino, Edoardo Bove ha commentato al media ufficiale della Fiorentina la vittoria viola a Como:

"Me l’hanno detto, non ero nato ancora, siamo davvero onorati di poter continuare così e vogliamo di più perché sappiamo cosa possiamo fare di meglio. Però questo è un grande segnale da parte di tutti perché quando vinci queste partite vuol dire che ci sei dal punto di vista mentale. Tanti punti fuori casa? Tutti questi numeri ci fanno piacere, ce li dicono ma noi non li guardiamo. Noi viviamo la partita momento per momento, è bello aver la sensazione di poter vincere ogni partita.

Il primato? Ci fa piacere ma è ancora lunghissima, pensiamo solo a noi. Abbiamo qualità per vincere ogni partita, non deve mai mancare lo spirito messo oggi in campo.

Io in più ruoli? Quando c’è da fare un lavoro sporco non ho problemi a farlo perché so che i miei compagni mi aiutano se sbaglio".