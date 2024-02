Verso Fiorentina-Lazio, il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Vincere contro una competitor per l’Europa, contro un bravo allenatore, significherebbe non guarire il momento negativo, ma quantomeno ritrovare una serenità fondamentale. Non voglio dire partita cruciale, ma comunque importante. Forse la Lazio è con un piede fuori dal periodo di crisi, ma resta una partita apertissima. Come ci arriva la Fiorentina? Dipenderà tanto dai singoli, bisogna vedere come stanno i giocatori di alta categoria. Arthur e Gonzalez devono essere in condizione per fare al meglio”.

“Fiorentina e Lazio simili”

E aggiunge: “Sono squadre simili, per certi versi. La Lazio ha scritto la storia contro il Bayern Monaco e, al massimo delle sue potenzialità, è devastante. La Fiorentina ha un po’ il problema dei biancocelesti: sono squadre che, se non stanno attente, si fanno spesso punire. Allo stesso modo, lasciare spazi alla Lazio sarebbe ingenuo”.

“Servirebbe qualche domanda alla società”

Sul mercato: “Andrebbero fatte alcune domande alla società, su certi acquisti. Mina cos’è venuto a fare a Firenze? Ha fatto un balletto ed è andato via dopo mesi. Anche Brekalo è passato un anno ed è evaporato, senza incidere. Andrebbe chiesto al direttore generale”.