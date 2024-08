La probabile formazione della Fiorentina: Palladino inventa un'altra difesa e non può fare a meno di Kean e Amrabat, Colpani a riposo?

Sarà un'altra giornata di grandi arrangiamenti per Raffaele Palladino che contro il Venezia manderà in campo la sua difesa a tre, composta da Ranieri e Quarta ed un terzo a scelta tra Comuzzo e Biraghi. Se il prescelto sarà il capitano, davanti a sé avrà Parisi.

A centrocampo conferma obbligata per un instabile Amrabat mentre sulla trequarti, Colpani potrebbe rifiatare in vista di giovedì e lasciare spazio magari a Beltran, in posizione più arretata, alle spalle di Kean.

FIORENTINA: Terracciano, Comuzzo, Ranieri, Quarta, Biraghi, Mandragora, Amrabat, Dodo, Sottil, Beltran, Kean.