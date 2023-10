Mister Giuseppe Pillon si è concentrato su alcuni aspetti dell’attualità di casa viola nel proprio intervento a Lady Radio.

Il tecnico di lungo corso si è espresso in particolar modo su un suo ex giocatore: “Sottil ha avuto un infortunio importante e magari sta pagando questa situazione. Ha grandissime qualità e credo che per il gioco di Italiano sia molto, penso serva aspettarlo e dargli fiducia. Ha bisogno di giocare dopo essere stato a lungo fermo, Italiano però deve scegliere per gli equilibri della squadra. Un prestito? È una scelta che deve fare il giocatore, se lui sente di volersi lottare un posto fino all’ultimo, allora è giusto che rimanga. Se non vede prospettive, forse meglio giocarsela in un altro posto. Il ragazzo ha attributi, e spero che li possa tirare fuori nel momento importante, continuando a mettersi a disposizione dell’allenatore per ottenere il posto. Con me al Pescara si guadagnò il posto col lavoro settimanale e la caparbietà. Ora penso sia anche maturato rispetto a quando arrivò giovanissimo in Abruzzo. Prima di lasciare la Fiorentina ci penserei molto”.

Poi ha aggiunto: “Non sono sorpreso dal rendimento della Fiorentina. La mano di Italiano si vede, è molto bravo ed ha tanti meriti. La squadra è molto competitiva, si vedono i frutti del lavoro del tecnico viola in questi tre anni. La dirigenza è stata brava a mantenere Italiano, mi piace come gioca la squadra gigliata e quando la vedo non cambio canale. La Fiorentina segna tanti gol e ne sbaglia anche parecchi. È importante che gli attaccanti vadano in doppia cifra, questo dà sicurezza alla squadra e garanzie di classifiche. Poi la bravura dell’allenatore fa sì che in tanti trovino la via del gol. Quando si viaggia ad occhi chiusi, la manovra diventa più semplice. La Fiorentina oggi merita di stare nelle prime posizioni, non so dire dove potrà arrivare ma apprezzo la ricerca del risultato tramite il gioco”.