Nel post partita di Fiorentina-Milan, l'intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato della prestazione della squadra di Vanoli e del mercato.

Sulla partita

“Per la partita contro il Milan bisogna fare i complimenti a Vanoli, perché questa Fiorentina è tornata squadra e non ha niente a che fare con quella che era un mese fa. La partita è stata molto simile a quella di Roma, nel primo tempo potevamo prendere anche 2 o 3 gol. Brescianini si è già configurato come un acquisto azzeccato. Dodo ha fatto le cose con criterio, una partita da sottolineare la sua. Peccato per il pareggio, perché se prendi due punti in queste tre partite è un dramma. A Bologna sarà una partita bruttissima, ma spero che la Fiorentina sia coraggiosa e incosciente. Il Bologna è in difficoltà e possiamo dare il colpo di grazia. Kean? Ora come ora è discutibile, ma non lo voglio mettere in croce. Spero capisca quanto è fondamentale per questa squadra in questo momento. E quanto può dare".

Sul mercato

“La Fiorentina sta cercando un difensore centrale e un esterno d'attacco destro di piede mancino. Per quanto so, c'è una discreta disponibilità economica, soprattutto per il difensore che non sarà più vecchio di 26-27 anni. Io interverrei anche a centrocampo, anche perché i movimenti prevederanno anche 3 o 4 cessioni. Però le prime due operazioni della Fiorentina sono state di una grande intelligenza, perché sono andati a coprire caselle vuote e qualità che mancavano”.

Sulla Conference

"Secondo me, avendo messo da parte il discorso Conference per il momento, se la Fiorentina arriverà tra qualche mese con più tranquillità in classifica, sono convinto che questa squadra possa lottare per la coppa fino alla fine".