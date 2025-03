L'ex giocatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato di Fiorentina-Juventus su TMW Radio. Queste le sue parole, intervenendo su Fagioli e la sua prestazione:

“La Juventus? Non si può accettare questa reazione, non si può giocare così. Se rimane Motta, vuol dire che è stato sbagliato anche il mercato, sennò qualcosa non quadra. Kelly lo hanno pagato più di Fagioli. Al netto di quello che ha potuto avere Fagioli, se lui sta bene è un giocatore da Nazionale. La palla di esterno a Mandragora arriva con i tempi perfetti, non era semplice. Ieri non ho capito di nuovo la squadra messa in campo”.