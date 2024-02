Il difensore della Salernitana Niccolò Pierozzi, in prestito dalla Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo il match contro il Torino: "Fondamentale mantenere la porta inviolata perché venivamo da buone prestazioni ma con qualche gol di troppo subito nonostante i pochi tiri subiti. Il primo obiettivo era non subire gol, il Toro è forte, una squadra fisica e non era facile in casa loro ma siamo stati compatti e siamo contenti. Ripartiamo da qui".

L'esperienza di Boateng si è vista? "Tantissimo. È da due giorni con noi ma già ci ha trasmesso tantissimo, con la voce e con i modi di fare. Ha vinto tutto, giocare accanto a lui è un po' più facile. Si sente in quei minuti che ha. Ora andiamo avanti con lui e tutti i nuovi provando l' impresa".

Come ti stai trovando alla Salernitana con Inzaghi? "Benissimo, fondamentale la fiducia di un allenatore che ti vuole e ti conosce. Venivo da sei mesi in cui ne avevo avuta poca, sto dimostrando che ci sono e che sto dando tutto per la Salernitana. Mi faccio trovare pronto quando chiamato in causa".