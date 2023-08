"Con il River Plate fuori dalla Libertadores la Fiorentina si fionda su Beltran". Intanto Demichelis predica calma

“Con il River Plate fuori dalla Copa Libertadores, la Fiorentina è pronta a fiondarsi su Beltran”. Titola così il sito specializzato argentino Olè, parlando della trattativa in corso tra i viola e il club di Buenos Aires. Il giocatore, come scrive il portale, avrebbe già un accordo con i viola fino al 2028, per una trattativa che viaggia a livello di cifre intorno ai 25 milioni (più il 10% in favore del River), senza dimenticare che il 10% del cartellino è ancora dell'Instituto.

Intanto l'allenatore del River, Demichelis, predica la calma. Nel post partita, dopo la sconfitta contro l'International e l'eliminazione dalla Libertadores, ha detto: “Penseremo a cosa è successo tra qualche giorno. Non è il momento di prendere decisione affrettate, faremo tutto con calma”. Una calma che, probabilmente, non riguarderà la cessione di Beltran.