E dopo la punzecchiatura di Pioli, Allegri ci ripensa: "C'è anche la Fiorentina in lotta per i primi quattro posti"

Nel giorno della sua presentazione alla Fiorentina, Stefano Pioli disse tra le altre cose: "Allegri non ci vede in corsa per la Champions? L'ho già scritto sulla lavagna...".

Punzecchiatura

Un'uscita ad effetto quella dell'allenatore gigliato, ma anche una punzecchiatura che ha fatto effetto, perché il neo tecnico del Milan, in questo frattempo, ci ha ripensato, visto e considerato quanto ha detto quest'oggi.

“C'è anche la Fiorentina”

“La griglia del campionato? Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c'è l'Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro. Poi Juventus, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio: ci sono tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti”.