La scorsa stagione è terminata con la contestazione della Curva Fiesole a Palladino e Pradè: “E' facile e difficile per me parlare della Curva Fiesole - ha detto in proposito Stefano Pioli - Prometto che daremo il massimo ogni giorno per far sì che questa sia una stagione bellissima. Nella mia esperienza ho avuto modo di conoscere questi ragazzi. Non ho mai sentito un discorso così sensato, deciso, forte come quello che ci fecero dopo la sconfitta contro il Verona e prima della gara con la Juventus (2018 ndr). Vogliamo giocare con tanta energia e loro ce ne possono dare tanta per andare avanti insieme”.

Poi: “Al 70-75% la squadra è completa. La società si è detta pronta ad intervinare. La Conference sarà impegnativa, importante, ci teniamo, tutta la preparazione è orientata a cominciare bene nel preliminare e nelle prime due partite di campionato. Dobbiamo avere l'ambizione di arrivare fino in fondo, ma il turno preliminare sarà molto difficile per tanti motivi”.

Pioli ha aggiunto: “A ottobre farò 60 anni ma ho ancora voglia di migliorare, non mi piace il giocatore che fa il compitino, io darò tutto alla squadra, ma voglio altrettanto dai ragazzi. Voglio calciatori che abbiano le mie stesse ambizioni e in questi giorni sono particolarmente fiducioso perché ce ne sono tanti così: soprattutto i giocatori che potrebbero averne meno come De Gea, Gosens e Mandragora che mi piacciono tantissimo”.

Su Asrtori: “Chiaro che Davide ha inciso tanto nella mia vita professionale e no. Lo sento Davide e non smetterò mai di sentirlo. C'è ed è giusto che sia lì con me”.

Infine: "Non sarà Pioli contro Conte sarà Fiorentina contro Napoli ecc… potevo stare tranqullamente dov'ero ed essere uno dei dieci allenatori più pagato al mondo. Se vogliamo tornare tra i top dobbiamo dimostrarlo. Ho visto che Allegri non ci ha messo tra le squadre in corsa per la Champions e io l'ho già scritto sulla lavagna".