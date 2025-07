Il secondo tempo del mercato della Fiorentina: i due giocatori indispensabili per Pioli

Superata la fase di impasse generata anche dall'incertezza che trasmetteva la clausola rescissoria di Kean, adesso può cominciare il secondo tempo del mercato della Fiorentina.

Due giocatori indispensabili

La permanenza del centravanti è molto più probabile rispetto a qualche giorno fa e allora la dirigenza gigliata può concentrarsi su quei due obiettivi che sono indispensabili per la squadra: il playmaker e il vice Dodô.

Bernabé e la margherita

Per quanto riguarda il primo, la strada che porta a Bernabé del Parma non può dirsi di certo chiusa anche se è in salita per diversi motivi. A destra invece si sfoglia la margherita in attesa di un nome che convinca tutti fino in fondo.