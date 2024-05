Capparella: "Italiano fortissimo, studia tanto la fase difensiva. Non è come Zeman, il suo tipo di pressing è differente"

L’allenatore dell'Under 17 della Fiorentina, Marco Capparella, ha parlato ad una trasmissione campana, Telecaprievent, del tecnico della Prima Squadra viola, Vincenzo Italiano, finito in ottica Napoli per la prossima stagione. Sentite come ne ha parlato:

Italiano e quel paragone con un maestro del pallone

“Italiano non è il nuovo Zeman, come qualcuno racconta. La sua fase difensiva differisce in molti aspetti. Quella del boemo si basava sulla “pressione”, perché partiva dagli attaccanti. E' ovvio che se gli attaccanti non riescono a fare un buon pressing sin dall’inizio poi crolla tutto".

“Italiano studia tanto la difesa”

“Italiano fa grande studio della fase di difesa, per lui è molto importante. Secondo me è fortissimo Italiano, un allenatore pronto per una squadra come il Napoli, che ha tanti giocatori fortissimi ma quest'anno non ha reso come ci si aspettava”.