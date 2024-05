Il Club Brugge crede ancora nell'impresa e chiede un aiuto ai propri tifosi: "Ancora non è finita" - VIDEO

Il risultato della semifinale di andata tra Fiorentina e Club Brugge lascia ancora aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno: nonostante la squadra si sia dimostrata superiore al club belga, il solo gol di differenza lascia loro ancora molte chance. E’ chiaro che in Belgio però servirà una super prestazione per ribaltare quanto fatto dai viola al Franchi, ma questo non sembra impensierire il club nerazzurro.

Questo pomeriggio infatti il Club Brugge, tramite i propri canali social, ha voluto dare una carica in piu ai propri tifosi in vista della sfida di ritorno allo Stadio Jan Breydel. “Ancora non è finita. Tutti insieme, mercoledi, a casa nostra” Questo l'invito a crederci fino alla fine indirizzato ai propri sostenitori.

Ecco il video pubblicato dal club Belga su propri canali social: