La Reggiana è in chiusura per Distefano. E prova a riportare un altro ragazzo della Fiorentina in Serie B

Tra poche ore si giocherà Fiorentina-Reggiana, amichevole durante il ritiro della squadra viola. Ma questo è un incrocio che corrisponde anche a un presupposto per parlare di mercato, dato che i granata vorrebbero portare in Serie B due calciatori viola.

Distefano verso Reggio Emilia, Lucchesi…

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Reggiana sarebbe in chiusura per aggiudicarsi Filippo Distefano per la prossima stagione. Il club punta anche Lorenzo Lucchesi, che però vacilla sulla possibilità di permanenza alla Fiorentina. E anche sull'interesse del Venezia neopromosso.