Stasera arriva la Reggiana per sfidare la Fiorentina: prima per Kean, Pongracic in tribuna. E sarà un'occasione per parlare di mercato

Seconda amichevole stagionale per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che questa sera sfiderà al Viola Park la Reggiana di Viali alle ore 20. Una sfida più impegnativa dopo la prima uscita in famiglia contro la Primavera viola.

Sarà la prima volta per Moise Kean, che sarà schierato titolare in attacco con Sottil e Kouame a supporto. Formazione simile all'ultima partita, con Terracciano unica novità oltre all'ex Juventus. In difesa ancora Biraghi, Ranieri e Kayode, Dodo e Parisi a tutta fascia con al centro Bianco e Mandragora.

A guardare la sfida, verosimilmente dagli spalti del centro sportivo, sarà presente anche il nuovo acquisto Marin Pongracic. Nelle stanze del Viola Park, invece, si parlerà anche di mercato, visto che la società di Reggio Emilia punta forte sia Lucchesi che Comuzzo per rinforzare la difesa. Lo riporta il Corriere dello sport-Stadio.