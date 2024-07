Prima offerta viola rispedita al mittente per Lovric, ma ci sono i margini per la trattativa con l'Udinese: i dettagli

Come vi abbiamo anticipato ieri sera, Lovric si avvicina alla Fiorentina per riempire una delle tante caselle vuote a centrocampo. La società viola ha scelto il mediano dell'Udinese per rinforzare la rosa e ha già formulato la prima offerta al club bianconero. Nonostante il forte interesse, rimane una distanza economica tra la richiesta e l'offerta, ma i margini per la trattativa sono ampi.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la prima offerta viola si aggira intorni ai 7-8 milioni, con i friulani che hanno rifiutato controbattendo con una richiesta da 12-13 milioni. Ballano 5 milioni, dunque, ma una soluzione si può trovare a metà strada, con i bonus il solito elemento decisivo.

Una pedina più che utile, che nello schema di gioco di Palladino può giocare da mediano “puro” oppure fare il trequartista nell’eventuale cambio dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 deciso da Palladino. Thorstvedt adesso è l'alternativa.