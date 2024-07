Berardi ormai fa rima con Fiorentina, ma ha davvero senso puntare su di lui adesso? Tante (troppe) incognite anche a fronte del grande talento

Domenico Berardi fa rima con Fiorentina. L'attaccante del Sassuolo è ormai una costante dei mercati del club viola, sebbene alla fine non si sia mai andati oltre semplici rumors, sondaggi e tentativi. La causa, sostanzialmente, è sempre stata la rigidità di Carnevali, mai disposto a scendere sotto quei 30/35 milioni che per la Fiorentina erano irraggiungibili.

Le incognite post infortunio

Chiaro che, in seguito a un evento sportivamente segnante come una retrocessione, la situazione non può rimanere invariata. Così come, d'altronde, sono cambiate le condizioni del giocatore. 29 anni non sono poi tanti, ma potrebbero diventare un fattore di dubbio in relazione al tremendo infortunio subito da Berardi qualche mese fa.

Ha senso adesso?

Al di là di quando rientrerà, la vera domanda è capire come rientrerà Berardi. E, di conseguenza, se ha davvero senso puntare su di lui adesso, dopo non averlo fatto - per motivi economici in primis - a seguito dell'exploit di Euro 2020 con la maglia dell'Italia. Sarebbe forse un errore lasciarsi ingannare dal nome e dal talento del giocatore, indiscutibile a condizioni normali. Quelle che, però, al momento non ci sono.