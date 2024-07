Ancora tu, ma non dovevamo sentirci più? La Fiorentina torna a pensare a Berardi

La Fiorentina e Domenico Berardi, una storia di mercato mai chiusa, apre così TMW. L'esterno neroverde è in fase di recupero e la sua idea è quella di tornare il prima possibile in campo. Il suo contratto con il Sassuolo è ancora lungo, fino al 30 giugno 2027 ma non si possono escludere colpi di scena.

Berardi e i suoi intrecci tra Firenze e Torino

La sua valutazione - prosegue TMW - è diversa rispetto ad un anno fa e questo potrebbe spingere la Fiorentina a valutare un altro tentativo. Berardi nella scorsa estate è stato molto vicino alla Juventus, poi il discorso non era andato avanti fra i club.

L'attaccante resta un'idea

Molto improbabile che ci sia un nuovo interesse della Juve, visto che oggi gli obiettivi sono diventati altri. Berardi intanto continua il suo lavoro per recuperare nei tempi stabili poi più avanti qualcosa potrebbe anche succedere. Tutto dipenderà dalla sua volontà e da quella del Sassuolo, di cui è ormai una bandiera da più di 10 anni. Ora gli obiettivi della Fiorentina sono a centrocampo (dove in arrivo c'è proprio un giocatore del Sassuolo). Berardi resta un’idea, per ora.