Comuzzo ritorna in pista: Per Commisso vale 40 milioni

Il girone d'andata di questo campionato ha visto protagonista, per quanto riguarda la Fiorentina, il giovane difensore, Pietro Comuzzo.

Vale ancora 40 milioni

Tanti minuti in campo per lui che gli hanno fatto guadagnare le attenzioni di tante squadre, in particolare quelle del Napoli. Nel mercato invernale, il club azzurro ha provato a strapparlo alla Fiorentina ma si è dovuto fermare davanti alle richieste di Rocco Commisso. 40 milioni di euro, questa la valutazione che ha fatto del giocatore il proprietario del club e che viene ribadita tuttora secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio.

Ma con l'arrivo di Marì…

Dall'impiego continuativo e dai paragoni importanti per lui (nuovo Vierchowod) si è passati però alla panchina; l’arrivo di Pablo Marí, il cambio di modulo deciso da Palladino con il ritorno al 3-5-2, e quel mondo si è rovesciato del tutto. Dal Napoli in avanti, tra Juventus, Atalanta e Milan, per Comuzzo ci sono stati appena 36’ complessivamente.

L'occasione

La Conference però gli offre un'occasione importante: Marì non c'è, perché non messo nella lista Uefa e allora tocca a lui entrare in campo per far vedere di che pasta è fatto e per dimostrare che quella valutazione che ancora la Fiorentina fa di lui, è sempre valida.