Durante un intervento a Radio Bruno, l'ex portiere gigliato Emiliano Viviano ha avuto modo di toccare varie tematiche a tinte viola, dal campo ad alcuni singoli.

‘La Fiorentina ora è coraggiosa, Fagioli è strepitoso’

“Dopo le critiche, oggi bisogna dare i meriti a Palladino. Ha ribaltato la situazione e creato una squadra coraggiosa. Fagioli giocatore strepitoso, un potenziale fuoriclasse, ha personalità e accarezza la palla. De Gea è stato più bravo di Maignan, con due parate decisive, è stato pressochè perfetto. Sa rubare il tempo, coprire lo spazio, una caratteristica un po' spagnola al di là delle doti naturali. L’unico tallone d’Achille di un portiere fenomenale sono le uscite, in cui certo però non è scarso. Aveva avuto varie proposte da squadre importanti dopo lo United, ma ha scelto lui di stare fermo. Non è un ambiente facile”.

‘Molto diverse le situazioni di Kean e De Gea’

“Se volesse andare via, magari potrebbe farlo per finire col botto. Avendolo rivisto le squadre top possono essersi tolte i dubbi. Oggi però è felice e credo che l’elemento ambientale abbia un grande valore per la sua scelta. Per Kean si andrà a combattere con qualcuno che lo vorrà, ma dopo vari anni in cui è sempre stato trattato da ‘ragazzo’ e ‘riserva’, non lascerei Firenze. Naturalmente la Fiorentina deve fare un salto di livello, altrimenti c’è poco di cui discutere”.

“A Comuzzo fa bene anche non giocare, lo porta a conoscere l'ambiente del calcio. È un ragazzo molto con la testa sulle spalle, capirà così che il mondo del calcio non è tutto rose e fiori. Oggi la questione magari è tattica, per me Pablo Marì non vale Comuzzo, ma capisco che Palladino oggi si affidi anche all'esperienza”.