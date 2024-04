Bonaventura out: Il motivo dell'esclusione del centrocampista

Giacomo Bonaventura non ha preso parte al match pareggiato dalla Fiorentina contro il Viktoria Plzen.

Lavoro atletico sul campo

Il giocatore viola si è visto sul campo della Doosan Arena prima dell'inizio della gara per fare un po' di lavoro atletico assieme a Pietro Comuzzo, così come documentato ieri pomeriggio.

Ritorno a disposizione col Genoa

Ma perché Vincenzo Italiano ha deciso di non portarlo nemmeno in panchina? Jack è reduce da una contusione rimediata durante la gara contro la Juventus di domenica scorsa. Fortunatamente non si tratta di niente di preoccupante per lui che dovrebbe tornare regolarmente a disposizione per la sfida con il Genoa di lunedì prossimo.