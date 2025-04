Nicolò Fagioli è finito di nuovo al centro di una gogna mediatica più che evitabile dopo l'apertura del procedimento penale legato alla vicenda scommesse, per la quale il calciatore viola ha già scontato la squalifica.

La vicinanza di Commisso

Rocco Commisso, riporta La Nazione, è stato il primo a chiamare il ragazzo per ribadire la sua vicinanza e che questo nuovo polverone non ha cambiato il progetto del club attorno al centrocampista. La Fiorentina gli ha garantito che proseguirà la sua avventura in maglia viola anche al termine di questa stagione, anche nel caso non venga raggiunta una posizione in classifica valida per la qualificazione alle coppe europee (fattore che farebbe scattare l'obbligo di acquisto). Fagioli quindi sarà sicuramente al centro della Fiorentina che verrà.

Il procedimento penale

Sotto l'aspetto della giustizia sportiva il centrocampista viola ha già scontato la sua pena e non rischia ulteriori squalifiche, ma resta da definire quali risvolti penali avrà questa vicenda. In ogni caso Fagioli la affronterà con la maglia viola sulle spalle e il pieno sostegno della Fiorentina.