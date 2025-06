Cabral pronto a tornare in Brasile, ma il prezzo del cartellino dell'ex attaccante della Fiorentina è crollato

Come scrive il portale brasiliano ge.globo.com, il Botafogo è in trattativa avanzata per ingaggiare l'ex attaccante della Fiorentina Arthur Cabral. Il giocatore brasiliano, al momento ancora al Benfica, è l'obiettivo principale del club per sostituire l'imminente partenza di Igor Jesus, che dovrebbe approdare al Nottingham Forest.

La proposta di Botafogo per Cabral al Benfica si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Una bella minusvalenza per il club portoghese di Rui Costa, che lo pagò dalla Fiorentina 20 milioni più 5 di bonus appena due anni fa. Per lui fino ad oggi in Portogallo 77 presenze e 18 gol.