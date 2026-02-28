Fiorentina Primavera ancora bloccata a metà gara: Jallow si mangia il gol del possibile vantaggio

E' bloccato sullo 0-0 il big match del turno di Primavera 1 tra Cesena e Fiorentina, rispettivamente quarta e prima in classifica. Nella prima frazione una grossa occasione per la squadra di Galloppa con Jallow che si è mangiato un'occasione a tu per tu con il portiere.

Gara in controllo della formazione gigliata che ha avuto supremazia nel possesso palla ma fin qui è mancato il guizzo sotto misura: ricordiamo che è ancora in panchina Braschi, capocannoniere della Fiorentina.