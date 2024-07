Lo speaker e tifoso viola Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno affrontando numerosi temi di mercato dell'orbita della Fiorentina.

‘Pradè sa che non può sbagliare’

"Non temo che la Fiorentina non acquisti giocatori, Pradè sa che non può sbagliare e quindi arriveranno, tuttavia la prima gara di campionato vedrà la Fiorentina contro il Parma, un avversario non comodi da affrontare. Spero Pradè attenda il momento giusto avendo già qualcosa in mano, uno o due calciatori devono arrivare in questa settimana. A centrocampo la situazione è critica. Penso poi che per le cifre che è costato Pongracic, si possano prendere giocatori importanti".

‘Servono due giocatori veri a centrocampo’

“Ho saputo dalla sponda nerazzurra di Milano che la Fiorentina ha chiesto informazioni su Frattesi; anche Locatelli è un nome che mi piace, a centrocampo servono due giocatori veri. Non mi fa impazzire al momento l'attacco viola, È arrivato Kean, ma tenendo conto dell'uscita di Nzola servirà anche qualcun altro in avanti. La Fiorentina ancora non ha fatto nessun salto di qualità, Colpani e Locatelli sarebbero acquisti per alzare l'asticella”.