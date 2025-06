Da Zaniolo a... Zanoli? La Fiorentina così potrebbe cautelarsi dai mal di pancia di Dodô

Per uno Zaniolo in uscita, la Fiorentina potrebbe rimanere in tema a livello di assonanza (ma non certo di ruolo) con Alessandro Zanoli: secondo Tmw infatti, la società viola ha preso contatti con il Napoli per l'esterno classe 2000, reduce dal prestito al Genoa. Parliamo di un calciatore molto forte fisicamente e sulla corsa, usato spesso da esterno a tutta fascia ma anche da terzino destro. Un'eventuale soluzione insomma per cautelarsi dai mal di pancia di Dodô: contatti in corso tra le parti.