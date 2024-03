Al rientro dalla pausa delle Nazionali il leitmotiv è sempre lo stesso: che fare con Nico Gonzalez?

Dopo i due giorni liberi concessi da Vincenzo Italiano alla squadra dopo l’allenamento di sabato, da domani la Fiorentina tornerà in campo al Viola Park per preparare la ripresa del campionato, con particolare attenzione alla sfida di sabato sera contro il Milan. Con la ripresa degli allenamenti inizia un vero e proprio tour de force, nel quale, tra campionato e coppe, saranno davvero rari i momenti di riposo. La Fiorentina, infatti, esattamente come lo scorso anno, è ancora impegnata in tutte le competizioni e, quindi, soprattutto nel mese di aprile, sarà chiamata a giocare ogni tre giorni. I tanti impegni ravvicinati chiamano in causa tutto il gruppo, compresi i calciatori rientrati da infortuni e problemi fisici.

Meglio in campionato o in coppa?

Sicuramente già da qualche giorno il tecnico gigliato avrà iniziato le prime riflessioni in vista della partita contro i rossoneri, per la quale sicuramente dovrà tener di conto dell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma quattro giorni più tardi. E come spesso accade alla ripresa dopo la sosta delle Nazionali uno dei maggior dubbi sarà quello relativo a Nico Gonzalez, che nella notte tra mercoledì e giovedi sarà impegnato nell’amichevole dell’Argentina contro il Costarica. Che fare con l’esterno argentino? Impiegarlo dal primo minuto nonostante torni a Firenze solo tra giovedi e venerdì oppure centellinarlo in vista dell’importante sfida di Coppa Italia di mercoledì prossimo?

Il giocatore tornerà a Firenze solo tra giovedi e venerdì

Molto probabilmente Italiano questa valutazione la scioglierà soltanto in extremis, anche in base anche quanto il numero 10 viola sarà impiegato da Scaloni mercoledì notte. Nonostante le numerose assenze in questo girone d’andata Nico resta comunque il capocannoniere della Fiorentina per quanto riguarda la Serie A, ma negli ultimi tre mesi e mezzo è andato a segno una sola volta ed è sembrato in netto calo. Dalla scelta di Italiano potremmo sicuramente trarre alcune conseguenze, almeno per quello che riguarda gli obiettivi. Se Gonzalez dovesse essere risparmiato in vista della semifinale contro l’Atalanta può essere il segnale che lo stesso Italiano voglia puntare tutto sulle Coppe, dove, con pochi risultati positivi, la Fiorentina ha davvero la possibilità di alzare un trofeo.