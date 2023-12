Nardella: "La prossima edizione del Tour de France partirà dal Viola Park come segno di gemellaggio con la Fiorentina"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando su Radio Bruno, ha detto che il Tour de France che andrà in scena la prossima estate, non solo prenderà il via dal capoluogo toscano, ma partirà dal centro sportivo della Fiorentina.

“Partenza dal Viola Park”

“La prossima edizione del Tour de France - ha dichiarato - partirà da Firenze, possiamo dirlo. E' un qualcosa questo che rincorro da tempo e adesso è una realtà. Sarà l'evento più importante che passerà da piazza Signoria e i corridori sfileranno per il centro. La partenza effettiva sarà dal Viola Park, come segno di gemellaggio con la Fiorentina. La società viola sarà contenta”.

Una tappa suggestiva

Sarà sicuramente una tappa molto suggestiva quella che metterà in vetrina, qualora ve ne fosse stato bisogno, una volta di più il centro storico di Firenze, già conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.