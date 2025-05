Kean è ora più lontano, cambia radicalmente la posizione di Cataldi. Palladino ininfluente per De Gea

L'addio improvviso alla Fiorentina di Palladino apre scenari nuovi anche per quanto riguarda il futuro di diversi calciatori.

Kean

Dell'argomento ne parla stamani La Nazione. Su Moise Kean si è detto spesso che il rapporto tra lui e il tecnico in qualche modo potesse contribuire a trattenere in viola l'attaccante. La decisione del centravanti oggi appare ancora più incerta. Molto dipenderà da ambizioni e progetti sportivi, oltre che dalle offerte che gli arriveranno.

Cambia scenario per Cataldi

Torna completamente in ballo anche il destino di Danilo Cataldi, rimasto ancora uno dei giocatori da riscattare. Palladino lo avrebbe tenuto volentieri. E per 4 milioni la società avrebbe potuto accontentarlo. Deciderà il nuovo tecnico. Stesso discorso per Albert Gudmundsson.

De Gea

Infine tra i big, la posizione di David De Gea sembra quella meno legato alla guida tecnica. La sua scelta (fermo restando che entro sabato la Fiorentina gli rinnoverá unilateralmente il contratto) sarà autonoma. Palladino o non Palladino.