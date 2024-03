Era già finita male all'andata, con lo 0-3 a favore del City e Sofyan Amrabat in grave difficoltà contro Grealish. Stavolta per il marocchino di minuti ce ne sono stati di meno ma sufficienti per contribuire al terzo gol dei Citizens, con un sanguinoso pallone regalato a Rodri davanti alla propria area, seguito dalla rete di Haaland. Non 3-0 ma 3-1 in questo caso, poco cambia però per Amrabat che continua in modo disastroso la sua stagione in Premier.

Severo in telecronaca per Sky Massimo Marianella che si è espresso così su di lui: “Amrabat è inguardabile, orribile, si vede che non è all'altezza di questi livelli”.