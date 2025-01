Ikonè snobba i Chicago Fire e loro ripiegano su Bamba. E pensare che dagli USA era pronta una mega offerta per il francese alla Fiorentina

Brutte notizie per la Fiorentina e per la sua dirigenza che pensava di riuscire a piazzare Jonathan Ikone altrove. Nei giorni scorsi infatti si erano fatte insistenti voci su un forte interessamento del Chicago Fire, squadra della MLS, per l'esterno francese in forza alla Fiorentina ma, visto il temporeggiare dei viola che aspettano ancora una risposta dal giocatore, nelle ultime ore la situazione sembra esser clamorosamente cambiata.

Il club americano sta per chiudere per un esterno del Celta Vigo

Secondo quanto infatti riportato da Fabrizio Romano, il club statunitense in queste ore starebbe chiudendo la trattativa che porterebbe in MLS l'esterno del Celta Vigo Jonathan Bamba. I due club stanno limando gli ultimi dettagli sull'operazione, con il giocatore pronto a partire per gli Usa dove sosterrà le visite mediche di rito. I Chicago Fire sembra quindi tirarsi fuori dalla corsa ad Ikoné, che al momento sembrerebbe piu propenso ad un ritorno in Francia al Paris FC.

