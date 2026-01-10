Martinelli e un debutto che deve aspettare: il portiere della Fiorentina guarda i suoi compagni dalla panchina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Sampdoria cade in trasferta contro l'Avellino per 2-1: i blucerchiati, che hanno appena acquisito Martinelli in prestito dalla Fiorentina, stazionano al 18simo posto in classifica.
Debutto da rimandare
Martinelli, però, questa partita l'ha guardata dalla panchina: tra i pali dei genovesi, infatti, si è sistemato il titolare Ghidotti. Curiosamente, anch'egli è uscito dalla Primavera viola: chissà che non ci sia una successione tra estremi difensori con un passato nella Fiorentina.
💬 Commenti (1)