Martinelli e un debutto che deve aspettare: il portiere della Fiorentina guarda i suoi compagni dalla panchina

Redazione /
Martinelli
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Sampdoria cade in trasferta contro l'Avellino per 2-1: i blucerchiati, che hanno appena acquisito Martinelli in prestito dalla Fiorentina, stazionano al 18simo posto in classifica.

Debutto da rimandare

Martinelli, però, questa partita l'ha guardata dalla panchina: tra i pali dei genovesi, infatti, si è sistemato il titolare Ghidotti. Curiosamente, anch'egli è uscito dalla Primavera viola: chissà che non ci sia una successione tra estremi difensori con un passato nella Fiorentina.

